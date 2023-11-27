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По факту гибели работника мебельного производства в Кузнецке возбуждено уголовное дело

09:15 | 27.11.2023 | Происшествия

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Кузнецк, 27 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели работника мебельного производства в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели работника мебельного производства в Кузнецке возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 6 ноября 2023 года в городе Кузнецке в помещении цеха мебельного производства на работника упали листы МДФ при их перекладывании. 41-летний мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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