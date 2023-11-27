По факту гибели работника мебельного производства в Кузнецке возбуждено уголовное дело Происшествия

Кузнецк, 27 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели работника мебельного производства в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 6 ноября 2023 года в городе Кузнецке в помещении цеха мебельного производства на работника упали листы МДФ при их перекладывании. 41-летний мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.