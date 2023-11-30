Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил мужчину на трассе в Пензе и скрылся Происшествия

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который насмерть сбил мужчину на 643 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы, после чего скрылся с места происшествия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 29 ноября в 16.40.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода-мужчину. В результате происшествия пешеход, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.