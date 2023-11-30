Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину в Евлашево Происшествия

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил мужчину в селе Евлашево Кузнецкого района Пензенской области, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №40 на улице Ленина 29 ноября в 18.00.

«Неустановленный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода – мужчину 1985 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.