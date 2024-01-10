Прокуратура организовала проверку по факту пожара на стройплощадке ЖК «Лугометрия» Происшествия

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту пожара на стройплощадке ЖК «Лугометрия», в результате которого погибли два человека.

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«В связи с возгоранием вечером 9 января 2024 года бытовых помещений на строительной площадке на улице Побочинской Пензы прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства, регулирующего обеспечение безопасности жизни и здоровья работников. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и условия произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности и охраны труда», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.