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Прокуратура организовала проверку по факту пожара на стройплощадке ЖК «Лугометрия»

14:25 | 10.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту пожара на стройплощадке ЖК «Лугометрия», в результате которого погибли два человека.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на стройплощадке ЖК «Лугометрия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с возгоранием вечером 9 января 2024 года бытовых помещений на строительной площадке на улице Побочинской Пензы прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства, регулирующего обеспечение безопасности жизни и здоровья работников. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и условия произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности и охраны труда», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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