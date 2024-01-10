В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек при пожаре на стройплощадке ЖК «Лугометрия» Происшествия

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели двух человек при пожаре на стройплощадке ЖК «Лугометрия» в Пензе.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области по факту смерти двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, вечером 9 января 2024 года в двухэтажном строении, предназначенном для временного проживания людей, расположенном на территории строящегося жилого комплекса в Октябрьском районе города Пензы, произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в помещении обнаружены тела 43-летнего мужчины и 50-летней женщины», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по Пензенской области в среду, 10 января.

В нем добавляется, что при осмотре тел погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.

«Сегодня следователями и криминалистами совместно со специалистами ГУ МЧС России по Пензенской области проведен дополнительный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств смерти двух человек и причины произошедшего пожара», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в бытовках на стройплощадке ЖК «Лугометрия» в Пензе произошел вечером 9 января.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, площадь пожара составила 300 кв. метров.

При разборе конструкций были обнаружены двое погибших.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 34 человека и 8 единиц техники.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».