Число жертв ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области увеличилось до восьми, возбуждено дело Происшествия

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Число жертв ДТП с участием минивэна и грузовика в Пензенской области увеличилось до восьми, возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«В Нижнеломовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, 11 января 2024 года в Нижнеломовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 8 человек, находившиеся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП», — добавляется в тексте.