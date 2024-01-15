10:36:56 Понедельник, 15 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Чемодановке

10:00 | 15.01.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре, который произошел в частном жилом доме в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в минувшее воскресенье, 14 января.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 14 января 2024 года в частном доме на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в доме обнаружены тела 73-летней женщины и ее внуков в возрасте 18 и 7 лет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

Из него следует, что при участии специалистов ГУ МЧС России по Пензенской области проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дела.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели трех человек, причина пожара и условия, способствовавшие произошедшему», — сказано в тексте.

Читайте также
Уголовное дело возбуждено против жителя Сердобского района, который незаконно хранил дома порох Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в центре Пензы
В Каменке женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Мокшанском районе столкнулись «BMW» и «КамАЗ», водитель легковушки госпитализирован
В Пензе водитель иномарки сбил пожилую женщину Жительница Пензы похитила телевизор из арендованной на двое суток квартиры
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама