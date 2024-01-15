Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Чемодановке Происшествия

Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре, который произошел в частном жилом доме в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в минувшее воскресенье, 14 января.

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«По данным следствия, 14 января 2024 года в частном доме на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в доме обнаружены тела 73-летней женщины и ее внуков в возрасте 18 и 7 лет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

Из него следует, что при участии специалистов ГУ МЧС России по Пензенской области проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дела.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели трех человек, причина пожара и условия, способствовавшие произошедшему», — сказано в тексте.