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На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и трактор, один человек госпитализирован

12:04 | 12.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 12 февраля 2024. PenzaNews. Грузовой автомобиль «Scania» с полуприцепом и трактор «МТЗ-82.1» столкнулись в Городищенском районе Пензенской области: от удара трактор опрокинулся, пострадал водитель.

На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и трактор, один человек госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 691 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 11 февраля, грузовиком управлял мужчина 1975 года рождения, за рулем трактора находился мужчина 1987 года рождения.

«В результате происшествия водитель трактора получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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