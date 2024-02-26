В Спасском районе организована проверка по факту смерти двух человек при пожаре Происшествия

Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти двух человек при пожаре, который произошел в частном доме в селе Липлейка Спасского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 24 на 25 февраля 2024 года в доме на улице Молодежной в селе Липлейка Спасского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружены тела двух мужчин в возрасте 41 года и 48 лет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне, возможной причиной пожара стала неисправность электропроводки», — сказала собеседница агентства.