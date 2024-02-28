Полиция разыскивает водителя, который наехал на женщину на улице Спартаковской в Пензе и скрылся Происшествия

Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который наехал на женщину напротив дома №36А на улице Спартаковской в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 21 февраля в 12.15.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – женщину 1954 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.