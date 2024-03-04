В Пензе мужчина госпитализирован после столкновения двух иномарок Происшествия

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Мужчина госпитализирован после ДТП с участием двух иномарок в Октябрьском районе Пензы.

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«Предварительно установлено, что 2 марта [...] у дома №96В на проспекте Победы произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Klan» под управлением водителя – мужчины 1972 года рождения и автомобиля «Mazda CX-5» под управлением водителя – женщины 1984 года рождения, после чего произошло опрокидывание автомобиля «Chevrolet Klan». В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Klan» получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.