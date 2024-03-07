В Сосновоборске столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Chevrolet Lacetti» и «Lada Priora» — столкнулись в Сосновоборске Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло около дома №198 на улице Калинина 6 марта, за рулем иномарки находился мужчина 1951 года рождения, отечественной машиной управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия [...] водитель «Lada Priora» получил телесные повреждения и был госпитализирован, [...] пассажир «Chevrolet Lacetti» – женщина 1953 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.