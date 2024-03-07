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Уголовное дело возбуждено по факту отравления несовершеннолетних боксеров на соревнованиях в Пензе

13:44 | 07.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления участников первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15–16 лет в Пензе.

Уголовное дело возбуждено по факту отравления несовершеннолетних боксеров на соревнованиях в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних участников спортивных соревнований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе следственных действий установлено, что вечером 5 марта 2024 года несколько несовершеннолетних после ужина в одной из гостиниц города Пензы почувствовали недомогание. Подросткам была вызвана скорая медицинская помощь, ряд детей были госпитализированы с отравлением», — говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона, в больнице находятся девять человек с подозрением на кишечную инфекцию, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

С 5 по 9 марта в училище олимпийского резерва Пензенской области проходит первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15–16 лет.

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