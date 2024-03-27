Следователи организовали проверку по информации в СМИ о частичном обрушении стены дома на улице Ударной в Пензе Происшествия

Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о частичном обрушении стены дома №23 на улице Ударной в Пензе.

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«По распространенным в СМИ и социальных медиа сведениям о частичном обрушении стены дома №23 на улице Ударной в городе Пензе в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки. Следователь выехал на место происшествия для проведения осмотра. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и меры, принятые должностными лицами органов власти города Пензы по расселению данного дома, признанного аварийным, и обеспечению безопасности граждан, проживающих в нем в настоящее время. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проверку также проводит прокуратура Октябрьского района Пензы.