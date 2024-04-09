21:20:50 Вторник, 9 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о падении девочки в открытый колодец в Пензе

18:27 | 09.04.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о падении девочки в открытый канализационный колодец в Пензе.

Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о падении девочки в открытый колодец в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что 7 апреля текущего года в городе Пензе девочка упала в открытый канализационный колодец. Помощь ей оказали прохожие. Отмечается, что, несмотря на обращения местных жителей, местная администрация каких-либо мер к обеспечению безопасности граждан не приняла. В СУ СК России по Пензенской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР во вторник, 9 апреля.

В нем добавляется, что Александр Бастрыкин также поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Сергею Родионову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Читайте также
В Пензе перед судом предстанет водитель, который сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП В Бессоновском районе браконьер убил самку бобра
В Пензе организована прокурорская проверка по информации о падении ребенка в колодец В Пензенской области мужчина, не дождавшись автобуса, угнал автомобиль
В Пензе раскрыли серию краж из магазинов детского питания Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при заказе каменной столешницы за 120 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама