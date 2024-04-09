Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о падении девочки в открытый колодец в Пензе Происшествия

Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о падении девочки в открытый канализационный колодец в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что 7 апреля текущего года в городе Пензе девочка упала в открытый канализационный колодец. Помощь ей оказали прохожие. Отмечается, что, несмотря на обращения местных жителей, местная администрация каких-либо мер к обеспечению безопасности граждан не приняла. В СУ СК России по Пензенской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР во вторник, 9 апреля.

В нем добавляется, что Александр Бастрыкин также поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Сергею Родионову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.