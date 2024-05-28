Прокуратура организовала проверку по факту гибели 14-летней девочки в Кузнецком районе Происшествия

Кузнецк, 28 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура организовала проверку по факту гибели 14-летней жительницы Кузнецка Пензенской области, утонувшей в пруду между селами Поселки и Никольское. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Предварительно установлено, что днем 27 мая 2024 года школьница в компании из четырех человек приехала на пруд. Во время плавания на надувном матрасе она упала в воду и не смогла выбраться. На помощь девочке поспешили ее знакомые и другие люди, однако спасти ребенка им не удалось», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства об организации безопасного пребывания граждан на водном объекте.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что проверка, организованная по факту гибели девочки следственным органом, поставлена на контроль прокуратуры.