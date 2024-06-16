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В Иссинском районе прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием подростков

13:33 | 16.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Иссинского района Пензенской области организовала проверку по факту ДТП с участием двоих несовершеннолетних.

В Иссинском районе прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, ночью 15 июня 2024 года на автодороге «Лунино — Исса» произошло опрокидывание в кювет автомобиля марки «Lada Granta» под управлением 15-летнего жителя рабочего поселка Исса. В результате ДТП водитель скончался, 17-летний пассажир госпитализирован в медицинский стационар», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем поясняется, что прокуратура района проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о несовершеннолетних, органами ГИБДД — о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений, а также даст оценку работе образовательных учреждений и исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей.

«По итогам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что на контроле прокуратуры находится проведение следственными органами доследственной проверки по факту ДТП.

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