Завершено расследование дела о ДТП в Нижнеломовском районе, в результате которого погибли два человека Происшествия

Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению гражданина Киргизии в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 13 января 2023 года на федеральной автодороге М5 «Урал» в районе села Вирга Нижнеломовского района обвиняемый, управляя фурой марки «Mercedes-Benz Actros» с прицепом, нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения автомашины с учетом погодных условий. Вследствие допущенных нарушений водитель не справился с управлением, утратил контроль за движением транспортного средства, что повлекло занос, выезд грузовой автомашины на встречную полосу движения и столкновение с микроавтобусом марки «Volkswagen», двигавшимся во встречном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что 54-летний водитель микроавтобуса и 68-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте аварии, еще троим пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в тексте.