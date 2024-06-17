22:40:22 Понедельник, 17 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Завершено расследование дела о ДТП в Нижнеломовском районе, в результате которого погибли два человека

13:41 | 17.06.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению гражданина Киргизии в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Завершено расследование дела о ДТП в Нижнеломовском районе, в результате которого погибли два человека

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 13 января 2023 года на федеральной автодороге М5 «Урал» в районе села Вирга Нижнеломовского района обвиняемый, управляя фурой марки «Mercedes-Benz Actros» с прицепом, нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения автомашины с учетом погодных условий. Вследствие допущенных нарушений водитель не справился с управлением, утратил контроль за движением транспортного средства, что повлекло занос, выезд грузовой автомашины на встречную полосу движения и столкновение с микроавтобусом марки «Volkswagen», двигавшимся во встречном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что 54-летний водитель микроавтобуса и 68-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте аварии, еще троим пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Лунино водитель «BMW X6» сбил ребенка Житель Каменки обвиняется в причинении смерти знакомому
В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка Руководитель подрядной компании оштрафован за срыв сроков монтажа оборудования на спортплощадке для сдачи ГТО в селе Лопатино
Жительница Заречного угрожала знакомой убийством, возбуждено уголовное дело В Городищенском районе ликвидирован лесной пожар
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама