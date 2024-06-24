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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту пожара в доме в селе Кроптово, где шестеро детей находились одни

10:04 | 24.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту пожара в доме в селе Кроптово Бессоновского района Пензенской области, в котором в момент возгорания без присмотра взрослых находились шестеро детей.

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту пожара в доме в селе Кроптово, где шестеро детей находились одни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сообщается, что в Пензенской области шестеро детей спасены из охваченного огнем дома. Отмечается, что во время пожара дети находились в доме одни без присмотра родителей. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.

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