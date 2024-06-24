Прокуратура Заречного поставила на контроль ход расследования дела о гибели в ДТП четырех человек Происшествия

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела о гибели в ДТП четырех молодых жителей города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«Прокуратурой [...] поставлен на контроль ход расследования возбужденного органом внутренних дел уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ. [...] Установлено, что около 1.20 23 июня 2024 года на улице Транспортной города Заречного автомобиль марки «Lada Priora», за рулем которого был 20-летний житель Заречного, съехал с дороги в кювет, где наехал на дерево. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля — 19-ти и 20-летние молодые люди и 21-летняя девушка — скончались на месте от полученных травм», — сказано в тексте.

«В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, результаты которого находятся на контроле прокуратуры», — добавляется в сообщении.