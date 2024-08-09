В Пензе организована проверка по факту наезда электровелосипеда на пенсионерку Происшествия

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Следователи начали проверку по информации в СМИ о травмировании женщины в результате наезда электровелосипеда в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 6 августа 2024 года на улице Тернопольской в городе Пензе 19-летний молодой человек, управлявший электровелосипедом, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 76-летнюю женщину», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пострадавшая госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.