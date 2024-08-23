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В Тамале следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре

09:21 | 23.08.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 73-летней женщины при пожаре, который произошел в частном доме в рабочем поселке Тамала Пензенской области.

В Тамале следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что [22 августа] в доме на улице Комсомольской в рабочем поселке Тамала произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело хозяйски дома», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причина пожара может быть связана с эксплуатацией электроприборов. Очаг возгорания находился в помещении веранды», — сказано в тексте.

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