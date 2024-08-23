В Тамале следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 73-летней женщины при пожаре, который произошел в частном доме в рабочем поселке Тамала Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что [22 августа] в доме на улице Комсомольской в рабочем поселке Тамала произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело хозяйски дома», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причина пожара может быть связана с эксплуатацией электроприборов. Очаг возгорания находился в помещении веранды», — сказано в тексте.