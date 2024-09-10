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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обрушения грунта в траншее

09:05 | 10.09.2024 | Происшествия

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Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено в Пензе по факту гибели мужчины в результате обрушения грунта в траншее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обрушения грунта в траншее. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 3 сентября 2024 года на улице Баталина в городе Пензе при производстве земляных работ в траншее произошло обрушение неукрепленного грунта на 61-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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