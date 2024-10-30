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Полиция разыскивает водителя, который сбил велосипедиста на улице Металлистов в Пензе и скрылся

11:28 | 30.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил велосипедиста напротив дома №2 на улице Металлистов в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя, который сбил велосипедиста на улице Металлистов в Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 14 октября в 12.20.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на велосипедиста – юношу 2002 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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