Прокуратура начала проверку по факту трагического ДТП в Кузнецком районе Происшествия

Кузнецк, 10 ноября 2024. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области начала проверку по факту ДТП на федеральной трассе М5 «Урал», в результате которого три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По предварительным данным, при столкновении автомобиля «Chevrolet Cobalt» и «КамАЗ» погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.