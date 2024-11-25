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В Колышлее следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

09:30 | 25.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в рабочем поселке Колышлей Пензенской области.

В Колышлее следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 23 ноября 2024 года в доме на улице Пацаева в рабочем поселке Колышлей произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 61-летнего мужчины. По имеющимся сведениям, он проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с эксплуатацией печи», — сказано в тексте.

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