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В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилого рыбака

09:35 | 03.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 72-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в реке Шукше в Лунинском районе Пензенской области.

В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилого рыбака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 1 декабря 2024 года мужчина направился на рыбалку на реку Шукшу. [...] Днем [2 декабря] лодку и тело погибшего в реке обнаружил его односельчанин», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.

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