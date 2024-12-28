Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с тремя погибшими под Пензой Происшествия

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Двое пожилых мужчин и юноша 2007 года рождения погибли в результате ДТП с участием грузовика и легковушки, которое произошло на дороге «Пенза — Кондоль» около села Воскресеновка утром в субботу, 28 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«Предварительно установлено, что 28 декабря 2024 года в 7.40 [...] произошло столкновение автомобиля «Lada Kalina» под управлением водителя – мужчины 1952 года рождения и автомобиля «МАЗ», которым управлял водитель – мужчина 1995 года рождения. Водитель и два пассажира автомобиля «Lada Kalina» — юноша 2007 года рождения и мужчина 1946 года рождения — скончались на месте, еще два пассажира этого автомобиля — женщины 1974 и 1965 годов рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту ДТП прокуратура организовала проверку.