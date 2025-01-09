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Многоквартирный дом в Пензе, где произошло частичное обрушение балконов, не был аварийным — мэрия

09:30 | 09.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Пятиэтажный многоквартирный жилой дом на проспекте Строителей в Пензе, где произошло частичное обрушение балконов, не был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы вечером в минувшую среду, 8 января.

Многоквартирный дом в Пензе, где произошло частичное обрушение балконов, не был аварийным — мэрия

Фото: Penza-gorod.ru

«Собственники помещений данного МКД выбрали непосредственный способ управления и заключили договор только на аварийное обслуживание инженерных общедомовых сетей с ООО «Партнер». По состоянию на сегодняшний день здание не было признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что дом 1983 года постройки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В сообщении указано, что «муниципалитет организует обследование технического состояния строительных конструкций дома с целью определения дальнейшей возможности его эксплуатации».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Пензе произошло вечером в среду, 8 января.

По информации мэрии, никто не пострадал.

По факту частичного обрушения балконов прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку.

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