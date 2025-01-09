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В Пензенской области с начала года в ДТП погибли четыре человека

17:19 | 09.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедших на территории Пензенской области с 1 по 8 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области с начала года в ДТП погибли четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За первые восемь дней нового года на территории Пензенской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли и 38, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с 1 по 8 января выявлено 1 тыс. 615 нарушений ПДД, 87 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в период новогодних праздников на дорогах Пензенской области были задержаны 97 нетрезвых водителей.

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