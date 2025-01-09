22:47:45 Четверг, 9 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В период новогодних праздников на дорогах Пензенской области задержаны 97 нетрезвых водителей

15:42 | 09.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. 97 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое проводилось в Пензенской области в период с 31 декабря по 8 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В период новогодних праздников на дорогах Пензенской области задержаны 97 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На протяжении всех новогодних праздников на дорогах работали дополнительные наряды ДПС, проходили массовые проверки водителей и специальные профилактические операции, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. [...] В частности, с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». [...] От управления транспортными средствами отстранены 97 автомобилистов, допустивших управление в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, из них 10 — за повторное управление в состоянии опьянения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении данных водителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», автомобили изъяты сотрудниками дознания и помещены на специализированные стоянки.

В сообщении уточняется также, что всего в период новогодних праздников сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1 тыс. 789 нарушений правил дорожного движения.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который вынес из квартиры своего нового знакомого сейф В Пензенской области росгвардейцы за год изъяли более 1,1 тыс. единиц оружия
У Ивана Белозерцева конфисковали коллекцию ружей В Пензенской области за сутки произошло три пожара
В Пензе стартовал детско-юношеский шахматный турнир «Рождественские встречи» Житель Пензы подрался с соседом из-за отказа выпить с ним
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама