В период новогодних праздников на дорогах Пензенской области задержаны 97 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. 97 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое проводилось в Пензенской области в период с 31 декабря по 8 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«На протяжении всех новогодних праздников на дорогах работали дополнительные наряды ДПС, проходили массовые проверки водителей и специальные профилактические операции, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. [...] В частности, с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». [...] От управления транспортными средствами отстранены 97 автомобилистов, допустивших управление в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, из них 10 — за повторное управление в состоянии опьянения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении данных водителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», автомобили изъяты сотрудниками дознания и помещены на специализированные стоянки.

В сообщении уточняется также, что всего в период новогодних праздников сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1 тыс. 789 нарушений правил дорожного движения.