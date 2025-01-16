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В Сосновоборском районе начата проверка по факту гибели пожилого мужчины при пожаре

18:00 | 16.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 16 января 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели пожилого мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Архангельском Сосновоборского района Пензенской области.

В Сосновоборском районе начата проверка по факту гибели пожилого мужчины при пожаре

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 15 января 2025 года в доме на улице Сибирь в селе Архангельском Сосновоборского района произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 85-летнего хозяина жилища. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с эксплуатацией печи», — сказано в тексте.

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