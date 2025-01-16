20:53:24 Четверг, 16 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сосновоборском районе при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

15:52 | 16.01.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 января 2025. PenzaNews. Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Архангельском Сосновоборского района Пензенской области.

В Сосновоборском районе при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил 15 января в 20.39.

«Сгорела кровля и выгорело внутри частного дома площадью 60 кв. метров. [...] Обнаружен погибшим мужчина 1939 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на тушение пожара привлекались девять человек личного состава и четыре единицы техники.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», — добавили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Читайте также
В Пензе женщина госпитализирована после наезда иномарки В Мокшанском районе опрокинулся «УАЗ Патриот», пострадал мужчина
В Кузнецке женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Пензе водитель «Renault Sandero» сбил женщину
В Пензе за сутки произошло три пожара В Пензе мужчина угрожал бывшей сожительнице убийством, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама