В Сосновоборском районе при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина Происшествия

Пенза, 16 января 2025. PenzaNews. Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Архангельском Сосновоборского района Пензенской области.

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Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил 15 января в 20.39.

«Сгорела кровля и выгорело внутри частного дома площадью 60 кв. метров. [...] Обнаружен погибшим мужчина 1939 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на тушение пожара привлекались девять человек личного состава и четыре единицы техники.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», — добавили в ГУ МЧС России по Пензенской области.