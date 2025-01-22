В Малосердобинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре Происшествия

Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 10-летнего мальчика при пожаре, который произошел в частном доме в селе Малая Сердоба Пензенской области.

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«По данным следствия, ночью 22 января 2025 года в жилом доме на улице Прянишникова в селе Малая Сердоба произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело 10-летнего мальчика. По имеющимся данным, в момент возникновения возгорания в доме также находились его родители и сестра. Следователями проведен осмотр места происшествия, на теле ребенка каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, очаг пожара находился в жилой комнате на втором этаже дома.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства смерти несовершеннолетнего и причина произошедшего пожара», — сказано в тексте.