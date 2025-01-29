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В Пензенской области за сутки произошло два пожара

09:01 | 29.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Два пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в среду, 29 января.

В Пензенской области за сутки произошло два пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области за прошедшие сутки сотрудниками МЧС России потушено два пожара. В селе Надеждино Пензенского района на улице Центральной выгорело потолочное перекрытие на площади 6 кв. метров в деревянном жилом доме. [...] В селе Пылково Лопатинского района на улице 4-й Набережной обгорела стена деревянной бани и сгорели дрова на общей площади 7 кв. метров», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, во втором — электрического.

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