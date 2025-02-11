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В гараже на улице Ладожской в Пензе обнаружено тело мужчины, организована проверка

09:02 | 11.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту обнаружения тела мужчины в гараже на улице Ладожской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В гараже на улице Ладожской в Пензе обнаружено тело мужчины, организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 7 февраля 2025 года в следственный отдел поступило сообщение по факту обнаружения тела 55-летнего мужчины в салоне автомашины, находившейся в гараже по улице Ладожской в городе Пензе. Гараж был закрыт изнутри, двигатель автомобиля находился в работающем состоянии. По имеющейся информации, вечером 6 февраля мужчина отправился в гараж ремонтировать автомашину», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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