В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Два автомобиля — «Lada Kalina» и «Geely Emgrand» — столкнулись в Железнодорожном районе Пензы, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №4А на улице Чаадаева 18 февраля, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1978 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1995 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Kalina» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.