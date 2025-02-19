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В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован

09:49 | 19.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Два автомобиля — «Lada Kalina» и «Geely Emgrand» — столкнулись в Железнодорожном районе Пензы, один из водителей госпитализирован.

В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №4А на улице Чаадаева 18 февраля, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1978 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1995 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Kalina» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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