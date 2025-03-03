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В Пензе прокуратура проводит проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса

17:43 | 03.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса.

В Пензе прокуратура проводит проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 2 марта 2025 года напротив дома №57А на проспекте Победы областного центра на остановке «Автодорожный колледж» из салона автобуса выпала женщина 1941 года рождения. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, она была доставлена в лечебное учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что прокуратура даст оценку соблюдению сотрудниками уполномоченной компании-перевозчика законодательства о безопасности организации пассажирских перевозок.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.

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