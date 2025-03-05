Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса в Пензе Происшествия

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что в марте текущего года в городе Пензе во время движения автобуса из салона выпала 83-летняя пенсионерка. Пострадавшая с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. В СУ СК России по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляется в тексте.