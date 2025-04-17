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В ДТП под Пензой пострадали пять человек, в том числе два ребенка

11:38 | 17.04.2025 | Происшествия

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Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате ДТП с участием автомобилей «Daewoo Matiz», «Audi A6» и «Lada Granta», которое произошло на 4 км дороги «Чемодановка — Васильевка» в Бессоновском районе Пензенской области вечером в минувшую среду, 16 апреля.

В ДТП под Пензой пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем «Daewoo Matiz» находилась женщина 1983 года рождения, второй иномаркой управлял мужчина 1967 года рождения, отечественной легковушкой — мужчина 1987 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Daewoo Matiz» – девочка 2016 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы, еще один пассажир этого автомобиля – мальчик 2016 года рождения после осмотра был отпущен. Водитель автомобиля «Audi A6» и его пассажир – девушка 2006 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.


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