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В Никольске организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре

12:14 | 04.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 4 мая 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре в городе Никольске Пензенской области.

В Никольске организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 3 мая 2025 года в доме по улице Пугачевской в городе Никольске произошел пожар. После его ликвидации обнаружены тела 72-летней женщины и 50-летнего мужчины. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причина пожара может быть связана с аварийным режимом работы электросети.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в пресс-релизе.


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