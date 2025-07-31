В Пензе объявлен режим «Воздушная опасность» — губернатор Происшествия

Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность».

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«На территории города Пензы объявлен режим «Воздушная опасность». Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, SMS-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в четверг, 31 июля.

Он добавил, что расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий в Пензенской области, можно найти на интерактивной карте .

Ранее Олег Мельниченко сообщил об атаке вражеских беспилотников на одно из промышленных предприятий. По словам губернатора, жертв и разрушений нет.