В результате атаки вражеских беспилотников на пензенское предприятие один человек погиб, двое травмированы — губернатор Происшествия

Пенза, 2 августа 2025. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое травмированы в результате атаки вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — написал он в своем Telegram-канале утром в субботу, 2 августа.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Он напомнил, что в Пензе объявлен режим «Воздушная опасность», приостановлено движение общественного транспорта, в целях безопасности временно ограничен мобильный интернет.

«Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не становиться пособником врага. Не верьте слухам и не распространяйте их. Буду продолжать информировать вас о дальнейшем развитии событий», — написал Олег Мельниченко.