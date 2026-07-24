В Нижнеломовском районе в результате непогоды повреждены линии электропередачи, газопровод и кровля двух МКД Происшествия

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Линии электропередачи, газопровод и кровля двух многоквартирных домов повреждены в результате непогоды в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«По Нижнеломовском району прошел сильный дождь с ураганным ветром. Из-за разгула стихии на территории муниципального образования введен режим повышенной готовности. Порывы ветра и упавшие деревья привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Районный центр практически обесточен. Восстановлением электроснабжения Нижнего Ломова занимаются две аварийные бригады, еще три выехали им на помощь из Пензы. Кроме того, обрывы проводов зафиксированы на территории пяти сельсоветов. Последствия устраняют сотрудники РЭС Нижнеломовского района», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в пятницу, 24 июля.

По его словам, поваленные ветром деревья также вызвали транспортные заторы, ведется расчистка дорог.

«В двух местах поврежден газопровод, на местах работают специалисты газовой службы», — добавил Олег Мельниченко.

«Пострадала кровля двух многоквартирных домов. Поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Петровичу Симонову и главе Нижнеломовского района Николаю Ахтямовичу Уракчееву оперативно организовать оценку причиненного ущерба и оказать помощь жителям», — написал он.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

«Борьба с последствиями непогоды продолжается. Ход работ держу на личном контроле», — подчеркнул Олег Мельниченко.