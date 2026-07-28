В Пензенской области с начала года произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних водителей Происшествия

Пенза, 28 июля 2026. PenzaNews. Двенадцать ДТП с участием несовершеннолетних водителей произошло в Пензенской области с начала 2026 года, в результате этих происшествий один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«Статистика аварийности вызывает серьезную тревогу. [...] 22 июля 2026 года в Бессоновском районе 16-летний подросток, управляя питбайком, допустил опрокидывание мототранспорного средства. В результате происшествия юноша погиб. В тот же день в Пензе на улице Кирова водитель питбайка – юноша 2010 года рождения совершил наезд на трех пешеходов. [...] 24 июля 2026 года в ходе контроля за обеспечением безопасности дорожного движения на улице Кирова сотрудниками дорожно-патрульной службы было замечено мототранспортное средство, водитель которого осуществлял резкие маневры на проезжей части. Водителю был подан жест об остановке, который тот проигнорировал и продолжил движение. Автоинспекторами нарушитель был задержан. Водителем транспортного средства оказался местный житель 2008 года рождения. На юношу было составлено 19 административных материалов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего с начала 2026 года сотрудники Госавтоинспекции направили в комиссию по делам несовершеннолетних 327 протоколов по делам об административных правонарушениях, составленных в отношении несовершеннолетних водителей транспортных средств, из них 125 — за управление мототранспортом.