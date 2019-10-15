Ипотека должна быть доступна молодым семьям — Рафик Ибрагимов Интервью

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Создатель и руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов дал интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной, в котором поделился своим мнением о качестве подготовки кадров для строительной отрасли, о растущих требованиях к жилью и инфраструктуре, а также рассказал о дальнейших планах по развитию микрорайона «Город Спутник», в том числе о начале возведения 25-этажных домов.

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Беседа, которая длилась менее получаса из-за плотного графика главы стройкомпании, проходила на набережной неподалеку от светомузыкального фонтана с амфитеатром, откуда открывается вид на дома яркой расцветки, тропу здоровья, пляжи и колесо обозрения.

В микрорайоне, где живут 40 тыс. человек, в том числе много молодых семей, пока работают три детских сада. До конца года планируется сдать еще столько же. Действует школа на 1,1 тыс. мест, и вскоре будет построена новая: она сможет принять больше учащихся. Есть физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», центр «Город развлечений», много магазинов, развита сфера услуг.

Созданный с нуля микрорайон — результат труда коллектива во главе с Рафиком Ибрагимовым. В 2008 году он представил этот амбициозный проект президенту России Владимиру Путину, впоследствии начал реализовывать задуманное, несмотря на все сложности, а сегодня ищет новые возможности для развития.

— Рафик Анверович, мне очень приятно с Вами познакомиться. Благодарю, что нашли время для интервью. Позвольте сразу поздравить Вас с присвоением звания «Почетный гражданин Пензенской области». Вы как вообще относитесь к наградам?

— Ровно. Я считаю, что нельзя награду купить, как некоторые делают, и выпрашивать ее тоже нельзя.

— Но получать приятно?

— Когда твой труд, труд твоего коллектива, твоей семьи оценивают, конечно, приятно.

— Сколько человек на сегодняшний день работают над проектами «Термодома»?

— Если считать вместе с подрядчиками, то около 3 тыс.

— Сложно управлять таким количеством сотрудников?

— Когда есть хорошая команда, не так сложно.

— Вы работаете в строительстве много лет. С годами Вам стало проще делегировать какие-то полномочия другим, или же наоборот доверять ответственные задачи все труднее?

— Сложнее, потому что есть большой кадровый голод. К сожалению, наши институты, образование в целом выдают «продукт» не того качества. Его надо дорабатывать. Очень много.

— Сколько времени в среднем на это уходит?

— Чтобы хорошего специалиста натренировать, 5–7 лет минимум. И это еще хорошо, если они согласятся столько перевоспитываться. В большинстве случаев они уходят в охрану, в магазины.

— Это касается в основном людей рабочих профессий, или тех, кто занимается интеллектуальным трудом тоже?

— Проблема существует на всех уровнях. Системный сбой идет у нас в образовании.

— Рафик Анверович, на Ваш взгляд, в чем причины?

— Я думаю, само общество несет ответственность. Родители не требуют, чтобы их дети получали качественное образование. Понимаете? Мы же приходим в магазин, выбираем хорошие продукты. Если покупателю дают тухлую колбасу, он ругается и подает в суд. Если мой ребенок пошел учиться в университет и не получил качественное образование, я, наверное, должен предъявить претензию этому вузу. Этого мы не делаем. Считаем, что должно быть так.

В то же время мы пользуемся услугами этих неподготовленных специалистов, этих врачей, этих преподавателей, и у нас возникают претензии и к медицине, и к учителям. Давайте-ка начнем мы предъявлять их к тем, кто занимается их обучением. Наверное, с этого все начинается. С требований.

— Как Вы считаете, изменилось ли отношение к профессии строителя по сравнению с тем временем, когда Вы заканчивали вуз?

— Изменилось.

— В какую сторону?

— В лучшую.

— А качество возводимого жилья?

— Значительно улучшилось. А почему? Потому что увеличились требования. Если бы они не росли, то качество осталось бы на том уровне, каким было в советское время.

Сейчас действует принцип: есть продукт, за который я заплатил, будь добр, сделай его качественным. Это надо перенести на все сферы деятельности у нас в России, тогда будет порядок.

— Рафик Анверович, какие требования современный человек предъявляет к жилью? На какие квартиры есть спрос?

— Меня критиковали за то, что я первый здесь, в Пензенской области, внедрил квартиры-студии, но я хочу сказать, что они решают жилищный вопрос молодых семей. У них появляется свой угол, потому что, как бы там ни было, ни одна свекровь со снохой не уживется на кухне. Это однозначно. Поэтому огромное количество разводов, брошенных детей.

— Получается, что квартира-студия помогает молодым людям с небольшим достатком начать семейную жизнь отдельно от родителей?

— Да, а ипотека подстегивает зарабатывать больше, не дает расслабляться. После рождения ребенка семья уже берет квартиру большей площади, что у нас в «Спутнике» сейчас и происходит — молодые люди, в большинстве своем купившие квартиры-студии, сейчас живут в двух-, трехкомнатных, но не все могут себе это позволить. Они готовы еще рожать, но ипотека, которая сегодня существует, даже 9% годовых, непосильна для большинства населения. Я считаю и вот уже около 10 лет пропагандирую на всех уровнях, что ипотека должна быть под 1% годовых, чтобы для семьи со средним достатком обслуживание кредита было не более 7–8 тыс. рублей в месяц.

— Это реально?

— Это реально. Для этого нужно желание власти пойти навстречу гражданам своей страны. Я хочу сказать, что внедрение этой программы позволит вернуть вложенные государственные деньги в виде налогов.

— По Вашему мнению, какие-то шаги в этом направлении уже предпринимаются?

— Судорожные делаются — снижение на 0,3%, на 0,5%.

На самом деле единственный способ сегодня резко сделать скачок и поднять экономику — это обеспечить доступную ипотеку, а она потащит за собой все — и производство, и промышленность, и рождаемость. Вот у нас в «Спутнике» в этом году 15 первых классов. Можете представить? 15 первых классов! Если мы не построим школу в 2020 году, будет уже третья смена. Ко мне приходят молодые семьи и говорят: «Мы готовы рожать и третьего ребенка, и четвертого, но дайте нам возможность: первое — работать, второе — сделайте доступную ипотеку, чтобы мы купили жилье».

— Требования к инфраструктуре, как и непосредственно к жилью, в последнее время тоже заметно изменились. По Вашей оценке, что является приоритетом?

— Во-первых, должна быть безопасность. Во-вторых, доступность. Это то, что сегодня есть в «Спутнике». Это и детские сады, и школа, и поликлиника, и торговые центры.

— Добавлю, что с возможностями для спорта и развлечений тоже все в порядке.

— Да, пожалуйста.

— Рафик Анверович, Вы уже не раз рассказывали в других интервью о том, что впервые увидели место, где мы сейчас находимся, когда были на военных сборах в 1980 году. Если бы Вам тогда сказали, что эта местность спустя десятилетия будет выглядеть именно так — с набережной, фонтаном, тропой здоровья, поверили бы?

— Нет, что Вы. Тяжело было представить в те времена, что такое вообще возможно в стране.

— Можно сказать, что проект строительства «Спутника» — это такая глыба, которую титаническими усилиями удалось сдвинуть с места?

— Да. Это довольно-таки нелегко далось, но что-то получилось.

— С удовлетворением смотрите на результат?

— Я много вижу недостатков, которые надо исправлять. Отвлечься очень тяжело. Там что-то отлетело, здесь. Это содержать нужно, понимаете? Вот это все общественное содержится за счет нашего предприятия, не дает нам ни доходов, ничего. Здесь ежедневно только мусор убирают примерно 40 дворников.

— Удается находить взаимопонимание с властями в вопросах содержания инфраструктуры?

— Сложно. Для всего этого нужны деньги, а их, к сожалению, у муниципалитетов нет.

— Хотелось бы узнать, как дальше будет развиваться микрорайон. Что мы сможем увидеть здесь в ближайшей перспективе?

— Это расширение набережной в сторону Засечного. Будет дополнительный пляж. Строительство школы на следующий год планируем, детской поликлиники на 500 посещений в день. Торгово-развлекательный комплекс с аквапарком начнем возводить.

Новый микрорайон «Созвездие». Это будут 25-этажные дома с подземным паркингом. Это новое качество, более высокий уровень.

— Планам по созданию сафари-парка в «Спутнике» суждено сбыться?

— Это в проработке. В планах есть, но нужно решить с городской властью ряд вопросов.

— Какие животные там будут представлены?

— Животные наши — те, которые могут выдержать наш климат.

— Как Вы думаете, «Спутник» может служить образцом для других застройщиков?

— Я считаю, что есть и у других компаний чему учиться. И мы учимся — ездим, смотрим. За эталон брать какой-то проект невозможно, его всегда можно усовершенствовать. Поэтому от хорошего нужно идти к совершенному.

— Вы часто привозите на набережную гостей, собственно, как и все мы, жители Пензы. Только мы показываем ее как некую достопримечательность, а Вы как результат работы Вашей команды. Был ли такой отзыв об увиденном, который особенно запал Вам в душу?

— Отзывов было очень много, и все они в хорошем направлении, поэтому выделить какой-то нельзя. Хотя в этом году у нас был председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Он, проезжая с ревизией по всем регионам, посетил «Спутник», очень восхищался и в конечном итоге сказал, что «таких людей надо клонировать». Его выражение вошло в число лучших.

— Сегодня много говорят о том, что города должны быть комфортными. Есть даже целая программа, на которую выделяются немалые деньги. На Ваш взгляд, они расходуются целесообразно?

— Денег как раз выделяется недостаточно. Чтобы создавать комфортную среду, надо хорошие средства вкладывать. Их, естественно, недостаточно.

— Вы считаете Пензу комфортным городом?

— Да, Пенза — комфортный город.

— Какие у Вас любимые места?

— Разные. И улица Московская, и вот набережная сейчас будет новая. Много мест любимых. Пенза — красивый зеленый город. Многие его хают, а зря. Пенза преобразилась за последние годы очень существенно.

— Рафик Анверович, спасибо за уделенное время! Успехов Вам в реализации намеченных планов!