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Рафику Ибрагимову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

10:16 | 11.10.2019 | Общество

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Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено генеральному директору ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафику Ибрагимову в ходе 24-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 11 октября.

Рафику Ибрагимову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий вопрос значился в повестке первым. В качестве докладчика по нему выступил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Он подчеркнул, что вся трудовая деятельность Рафика Ибрагимова связана со строительной отраслью.

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«Компания «Термодом», которую он возглавляет сегодня, реализует один из наиболее ярких проектов комплексной застройки», — сказал председатель Законодательного собрания, добавив, что на территории микрорайона «Город «Спутник» возведено 812 тыс. кв. метров жилья, детсады, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также обустроены площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

В итоге все 27 присутствующих на сессии депутатов единогласно поддержали проект постановления о присвоении звания.

Регалии почетного гражданина Пензенской области Рафику Ибрагимову вручили Валерий Лидин и губернатор Иван Белозерцев.

Обращаясь с ответным словом, руководитель холдинга «Термодом» отметил, что польщен столь высокой оценкой результатов работы, которые стали возможны благодаря усилиям всего коллектива.

«Я постараюсь оправдать доверие», — сказал Рафик Ибрагимов.

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