Сервисы «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» подтвердили высокую востребованность Связь и ИТ

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Сервисы «Интерактивного ТВ» стали по итогам новогодних праздников самыми востребованными у пользователей услуг «Ростелекома» на территории макрорегионального филиала «Волга», к которому относится Пензенская область. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Пензенского филиала компании Алексей Макаров.

Фото: пресс-службы компании «Ростелеком»

Он уточнил, что у жителей Пензенской области наибольшей популярностью пользовались «Видеопрокат» и «Караоке».

«В среднем в первую неделю января число обращений к данным сервисам возросло в 4 раза. Время, проведенное пользователями «Интерактивного ТВ» у телевизоров за девять праздничных дней, превысило продолжительность просмотров за предыдущий месяц», — сказал собеседник агентства.

Алексей Макаров добавил, что в Поволжье пользователи обратились к сервису «Видеопрокат» 96 тыс. раз, из них 4,5 тыс. запросов пришлось на пензенских абонентов.

«Особый интерес в праздничные дни вызвали фильмы в категории «Прямо из кинотеатра» — новинки мирового и отечественного кино, которые становятся доступны в сервисе одновременно с их выходом на большие экраны либо сразу после премьерных показов. Самым рейтинговым по количеству просмотров стал фильм «28 панфиловцев». Популярностью также пользовались и другие новинки — «Девушка в поезде», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Инферно». Мультипликационные фильмы «Тролли», «Миньоны: мини-фильмы. Коллекция» и «Тайная жизнь домашних животных» стали в новогодние каникулы хитами у юных телезрителей, которые по активности пользования сервисом традиционно не уступают взрослой аудитории», — отметил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

По его словам, также наблюдался рост запросов к сервису «Караоке» — было исполнено свыше 50 тыс. песен, при этом пик обращения пришелся на 1 января.

«Домашний телефон, особенно в новогоднюю ночь, остается гарантом качества, надежности соединения и возможности дозвониться до адресата. 1 января абонентами компании в Поволжье совершено свыше 2,7 млн. звонков, что в 1,25 раза превышает среднестатистический показатель. При этом перегрузок не наблюдалось, сеть отработала стабильно и без потерь вызовов», — подчеркнул собеседник агентства.

Алексей Макаров отметил, что нагрузка на междугородные и международные сети возросла на 20% и 50% соответственно.

«Наиболее популярными международными направлениями для пользователей домашней телефонии традиционно являются Казахстан, Белоруссия и Украина. Из стран дальнего зарубежья наибольшее количество вызовов приходится на Германию. Дополнительными опциями для выгодных звонков по РФ, такими как «Безлимитная Россия», «Твоя страна» и другими, воспользовались свыше 50 тыс. абонентов компании. При этом более 11 тыс. абонентов заранее позаботились о новогодних праздниках, подключив дополнительные опции телефонии еще в декабре», — сказал он.

По словам Алексея Макарова, в преддверии праздников на территории обслуживания макрорегионального филиала «Волга» были проведены организационно-технические мероприятия.

«В частности, были выполнены работы по оптимизации загрузки сети, на транзитных междугородных узлах связи подключено 248 дополнительных каналов, также организовано круглосуточное дежурство специалистов центра управления сетями связи. В результате объекты и сети связи в период повышенной нагрузки функционировали в штатном режиме», — резюмировал собеседник агентства.