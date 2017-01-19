«МегаФон» проанализировал географию путешествий абонентов в новогодние каникулы Связь и ИТ

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Специалисты компании «МегаФон» составили рейтинг стран, где абоненты из регионов Поволжского филиала, в структуру которого входит Пензенская область, отдыхали во время новогодних каникул.

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Согласно данным оператора, клиенты компании активно путешествовали, причем, как и годом ранее, в основном по России.

Вместе с тем на уровне прошлого года сохранилось число абонентов «МегаФона», побывавших за рубежом. Лидером рейтинга по-прежнему стал Казахстан, обогнавший своего ближайшего конкурента — Беларусь — более чем в 8 раз.

Свои места в топ-10 также сохранили Абхазия, Германия, Чехия, Таиланд, ОАЭ, Франция и Италия, которые незначительно изменили позиции по сравнению с прошлым годом. Место выбывшей из рейтинга Украины заняла Швейцария, где отдыхали более 800 абонентов «МегаФона» из Поволжья.

Также клиенты компании посещали экзотические государства. По одному представителю Поволжья было зафиксировано в международном роуминге в Брунее, Венесуэле, Джибути, на Мадагаскаре, в Мавритании, Непале, Руанде, Сьерра-Леоне, Того и иных странах.

Абоненты из других российских макрорегионов, приезжавшие на праздники в Поволжье, охотнее всего посещали Башкортостан с популярными горнолыжными курортами, Волгоградскую область с известным всему миру мемориальным комплексом на Мамаевом кургане и Мордовию, столица которой считается одним из самых благоустроенных городов России.

При этом в минувшие праздники наибольший интерес к регионам Поволжья проявляли абоненты с Урала, Кавказа, а главным образом — из Москвы и Центрального федерального округа, откуда приезжали почти полмиллиона гостей.

Комментируя полученные результаты, директор Пензенского регионального отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев отметил, что если зарубежный трафик поволжских абонентов остался на уровне января 2016 года, то в поездках по России они проявляли даже большую активность, используя как голосовую связь, так и мобильный Интернет.

«Мы связываем это с прошлогодним обновлением линейки тарифов «Все включено», которую выбирает половина всех новых абонентов «МегаФона». Выгодные условия, которые мы предлагаем путешественникам, позволяют во время поездок по стране всегда оставаться на связи с близкими при тех же расценках, что и в домашнем регионе», — подчеркнул он.