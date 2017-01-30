«Ростелеком» отмечает высокий спрос на «Интерактивное ТВ» в коттеджных поселках Связь и ИТ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Жители расположенных в Пензе коттеджей, входящих в зону охвата оптической сети связи, активно подключают «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома».

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По данным компании, более 70% домохозяйств в сегменте частной застройки, подключенных к услугам оператора, предпочли IPTV спутниковому или эфирному телевидению.

«Сегодня IPTV все активнее составляет серьезную конкуренцию альтернативным способам вещания — эфирному или спутниковому. Конкурентные преимущества услуги, а это уникальные сервисы и возможность управлять эфиром, изменяют зрительские вкусы и предпочтения. Несмотря на то, что наше телевидение можно смотреть на любом мобильном устройстве, большой экран пока остается основным для просмотра телепрограмм или видео. «Интерактивное ТВ» позволяет раскрыть потенциал современного телевидения и удовлетворить самые изысканные вкусы ТВ-гурманов», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, при выборе основного пакета каналов жители коттеджных поселков, как правило, сразу же подключают дополнительные интерактивные сервисы.

«Самые популярные из них — «Управление просмотром», «Мультирум» и «Родительский контроль», — уточнили в компании.

В пресс-службе пояснили, что высокая пропускная способность оптической сети позволяет клиенту подключить по одному кабелю, заходящему непосредственно в дом, целый комплекс телекоммуникационных услуг, в том числе цифровую телефонию и высокоскоростной доступ в Интернет.

«Кроме того, на базе существующей инфраструктуры связи клиенты могут организовать облачное видеонаблюдение как внутри помещения, так и на придомовой территории», — добавили в «Ростелекоме».

В компании сообщили, что в настоящее время оценить преимущества оптических технологий могут жители более 1,9 тыс. частных домовладений в Заре, у автодрома, в 5-м микрорайоне «Засечное», в Сосновке, Большой Бугровке, охраняемых коттеджных поселках «Дубрава» и «Золотая подкова».